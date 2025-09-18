სელფისა და საქართველოს ბანკის პარტნიორობა: შეთავაზება სტუდენტებისთვის და მოსწავლეებისთვის

სელფისა და საქართველოს ბანკის პარტნიორობის ფარგლებში, 16 სექტემბრიდან 16 ოქტომბრის ჩათვლით, საქართველოს ბანკის სტუდენტური და sCool ბარათების მფლობელებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება სპეციალური შეთავაზებები.
აქციის ფარგლებში, საქართველოს ბანკის სტუდენტური და sCool ბარათებით გადახდისას MyCellfie აპლიკაციაში, აბონენტებს შესაძლებლობა ექნებათ, გაიაქტიურონ შემდეგი პაკეტები:
ინტერნეტ პაკეტები:
- 5 GB – ფასი: 5 ლარი | ვადა: 30 დღე
- 20 GB – ფასი: 15 ლარი | ვადა: 30 დღე
მიქს პაკეტი:
- 10 GB
- 150 წთ ყველა ოპერატორთან
- ულიმიტო SMS
ფასი: 10 ლარი | ვადა: 30 დღე
სელფი მუდმივად ზრუნავს მომხმარებლების კომფორტზე და სთავაზობს მათ ახალ და საინტერესო შეთავაზებებს, რათა კომუნიკაცია კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი და კომფორტული გახდეს.