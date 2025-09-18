ახალი ამბებირეკლამა

სელფისა და საქართველოს ბანკის პარტნიორობა: შეთავაზება სტუდენტებისთვის და მოსწავლეებისთვის

18 სექტემბერი, 2025 •
სელფისა და საქართველოს ბანკის პარტნიორობა: შეთავაზება სტუდენტებისთვის და მოსწავლეებისთვის
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სელფისა და საქართველოს ბანკის პარტნიორობის ფარგლებში, 16 სექტემბრიდან 16 ოქტომბრის ჩათვლით, საქართველოს ბანკის სტუდენტური და sCool ბარათების მფლობელებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება სპეციალური შეთავაზებები.

აქციის ფარგლებში, საქართველოს ბანკის სტუდენტური და sCool ბარათებით გადახდისას MyCellfie აპლიკაციაში, აბონენტებს შესაძლებლობა ექნებათ, გაიაქტიურონ შემდეგი პაკეტები:

ინტერნეტ პაკეტები:

  • 5 GB – ფასი: 5 ლარი | ვადა: 30 დღე
  • 20 GB – ფასი: 15 ლარი | ვადა: 30 დღე

მიქს პაკეტი:

  • 10 GB
  • 150 წთ ყველა ოპერატორთან
  • ულიმიტო SMS
    ფასი: 10 ლარი | ვადა: 30 დღე

სელფი მუდმივად ზრუნავს მომხმარებლების კომფორტზე და სთავაზობს მათ ახალ და საინტერესო შეთავაზებებს, რათა კომუნიკაცია კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი და კომფორტული გახდეს.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„ამბასადორი აილენდის“ პროექტის 26 ჰა მიწის ფართობი ექსპლუატაციაში იქნა მიღებული

აშშ-მა ახალი მექანიზმით უკრაინის შეიარაღების პირველი პაკეტი დაამტკიცა

ჯანგველაძის მკვლელობის საქმე: დავით მიქაძეს ბრალი დაუმატეს და კიდევ ერთი პირი დააკავეს

„შექმნილია შენთვის – ოძეკის სტანდარტებით“ – „მაზდა ცენტრი თეგეტას“ ახალი მასშტაბური კამპანია

სალომბარდე სესხის მიღების პროცესი: ექსპრეს ლომბარდის მოდელი 18.09.2025
სალომბარდე სესხის მიღების პროცესი: ექსპრეს ლომბარდის მოდელი
ზურაბ ზვიადაურს ბრალი წარუდგინეს, პროკურატურა მის პატიმრობას მოითხოვს 18.09.2025
ზურაბ ზვიადაურს ბრალი წარუდგინეს, პროკურატურა მის პატიმრობას მოითხოვს
ბიზნესმენ გიორგი კანდელაკს და მასთან ერთად დაკავებულ 6 პირს ბრალი უკვე წარუდგინეს – პროკურატურა 18.09.2025
ბიზნესმენ გიორგი კანდელაკს და მასთან ერთად დაკავებულ 6 პირს ბრალი უკვე წარუდგინეს – პროკურატურა
Amnesty International ორი აზერბაიჯანელი მეცნიერის გათავისუფლებას მოითხოვს 18.09.2025
Amnesty International ორი აზერბაიჯანელი მეცნიერის გათავისუფლებას მოითხოვს
ფაშინიანმა კომენტარი გააკეთა შტამპიდან არარატის მთის გამოსახულების ამოღებაზე 18.09.2025
ფაშინიანმა კომენტარი გააკეთა შტამპიდან არარატის მთის გამოსახულების ამოღებაზე
ფაშინიანმა ტრამპს სამშვიდობო შეთანხმების შუამავლობისთვის მადლობა გადაუხადა 18.09.2025
ფაშინიანმა ტრამპს სამშვიდობო შეთანხმების შუამავლობისთვის მადლობა გადაუხადა
სიღნაღში 1337 ძირი კანაფი დათესეს, დაკავებულია 5 პირი – პროკურატურა 18.09.2025
სიღნაღში 1337 ძირი კანაფი დათესეს, დაკავებულია 5 პირი – პროკურატურა
სელფისა და საქართველოს ბანკის პარტნიორობა: შეთავაზება სტუდენტებისთვის და მოსწავლეებისთვის 18.09.2025
სელფისა და საქართველოს ბანკის პარტნიორობა: შეთავაზება სტუდენტებისთვის და მოსწავლეებისთვის