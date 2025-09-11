ახალი ამბებირეკლამა

11 სექტემბერი, 2025 •
საქართველოს ბანკის sCoolApp-ში საჩუქრების კამპანიის დასრულებამდე ცოტა დრო რჩება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მოსწავლეების საყვარელ საბანკო აპლიკაცია sCoolApp-ში საჩუქრების კამპანია 15 სექტემბრამდე გრძელდება.

კამპანიის ფარგლებში, მოსწავლეებს შესაძლებლობა აქვთ, მიიღონ 1500-მდე საჩუქრიდან ერთ-ერთი, მათ შორის: PlayStation, პლანშეტი, LEGO, ველოსიპედი და სხვა. (საჩუქარს VELI.store-ის ვაუჩერის სახით მიიღებენ.)

საჩუქრების კამპანიაში მონაწილეობისთვის მოსწავლემ უნდა მოიწვიოს 3 მეგობარი და დაარეგისტრიროს. მონაწილე  უნდა იყოს სკოლის მოსწავლე ან  მისი ასაკი არ უნდა  აღემატებოდეს 18 წელს.

ინფორმაციისთვის, ვაუჩერი ერთჯერადია,  მისი გამოყენება შესაძლებელია VELI.store-ზე ბავშვებისთვის შექმნილ კატეგორიაში, სადაც მოსწავლეებს სხვადასხვა საჩუქარი დახვდებათ.  იმ შემთხვევაში, თუ ნივთი ვაუჩერზე ძვირია, თანხის დამატება შესაძლებელია. (ვაუჩერის გამოყენება შესაძლებელია 2025 წლის სექტემბრის ბოლომდე.)

sCoolApp-ს ყოველდღიურად უკვე 150,000-ზე მეტი ბავშვი იყენებს.  თუ თქვენს შვილს ჯერ არ აქვს sCool Card-ი, მას ძალიან მარტივად, მობილბანკის დახმარებით, უფასოდ შეუკვეთავთ. ყოველ ახალ მოწვეულ და რეგისტრირებულ 3 მეგობარზე, მოსწავლეები დამატებით საჩუქარს მიიღებენ.

კამპანიის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ჩარლი კირკის მკვლელის ძებნა გრძელდება

“დევნილებს ეშინიათ, 33 წლის შემდეგ ბინის მიღების შანსი არ დაკარგონ აქტიურობის გამო”

მომიწია განმარტება, რომ „გავიმარჯვებთ სახელოვნად“ მარო მაყაშვილის სიტყვებია – ცქიტიშვილი

სოლიდარობა მეგი დიასამიძეს, ის დაიჭირეს სიმართლის დაწერისთვის – საბა სხვიტარიძე 12.09.2025
“თავისუფლების გზაზე თარჯიმნის, შორენა ტაბატაძის ცრუ ჩვენებები გადამეღობა” – ანტონ ჩეჩინი 11.09.2025
“ხაბეიშვილის დაკავება განპირობებულია შიშით” – ენმ-ის განცხადება 11.09.2025
კიდევ ერთი პოლიტიკური ლიდერი უკანონოდ დააკავეთ, გგონიათ ამით ხალხს დააშინებთ? – ზურაბიშვილი ხაბეიშვილზე 11.09.2025
ამ განცხადებაში თანხის საკითხს თუ არ ჩავთვლით, მზად ვარ, შევუერთდე ხაბეიშვილის გზავნილს – ბოკერია 11.09.2025
კოალიციის სახელით სოლიდარობას ვუცხადებთ ლევან ხაბეიშვილს და მურთაზ ზოდელავას 11.09.2025
ბურჭულაძე სახლში გადაადგილების დროს წაიქცა და მიიღო ტვინის შერყევა – ადვოკატი 11.09.2025
დააკავეს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, ჯუანშერ ბურჭულაძე 11.09.2025
