ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

“რუსეთ-სომხეთის ვაჭრობა ორჯერ შემცირდება” – მოსკოვი

4 სექტემბერი, 2025 •
“რუსეთ-სომხეთის ვაჭრობა ორჯერ შემცირდება” – მოსკოვი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“რუსეთი ელოდება, რომ სომხეთთან ვაჭრობა წლის ბოლოსთვის 2024 წელთან შედარებით ორჯერ შემცირდება”, –   როგორც რუსული სააგენტო Tass წერს, ამის შესახებ ჟურნალისტებს რუსეთის ფედერაციის ვიცე-პრემიერმა ალექსეი ოვერჩუკმა განაცხადა აღმოსავლეთ ეკონომიკური ფორუმის კულუარებში.

„რაც შეეხება რუსეთსა და სომხეთს შორის ვაჭრობას, ის უკვე შემცირდა, მნიშვნელოვნადაც შემცირდა, და ჩვენ ველით, რომ წლის ბოლოსთვის ის გასულ წელთან შედარებით ორჯერ დაეცემა. ანუ თუ შარშან იყო 12,4 მილიარდი დოლარი, წელს, ალბათ, იქნება დაახლოებით 6 მილიარდი, შესაძლოა ოდნავ მეტი,“ – თქვა ოვერჩუკმა.

კონკრეტულად, რას უკავშირდება ვაჭრობის შემცირება, ოვერჩუკს არ დაუზუსტებია.

თუმცა, ექსპერტების ნაწილი ამას უკავშირებს დასავლური სანქციების გვერდის ავლით განხორციელებულ ტრანზიტებზე კონტროლის გამკაცრებას და სომხეთში რუსული ბიზნესის შემცირებას. ამასთან, მოსკოვისა და ერევნის ურთიერთობაში ჩნდება პოლიტიკური დაძაბულობაც. ამ კონტექსტში რუსეთის ვიცე–პრემიერის განცხადება იმის შესახებ, რომ ორმხრივი ვაჭრობა შესაძლოა 2024 წელთან შედარებით ორჯერ შემცირდეს, შესაძლოა, ასახავდეს ორ ქვეყნის ურთიერთობის ახალ რეალობას.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

პესკოვი: პუტინმა და ალიევმა მხოლოდ ხელი ჩამოართვეს ერთმანეთს

15 წლით პატიმრობამისჯილი აზერბაიჯანელი მკვლევარი ბაჰრუზ სამადოვი შიმშილობას აცხადებს

პირბადეების საქმეზე მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე ნინო დოლიძეს კითხავენ

შსს: დავაკავეთ პირი, რომელიც 2 სექტემბერს აქციაზე ცეცხლსასროლი იარაღით გადაადგილდებოდა

ვინ იყო ორგანიზატორი 2024 წლის პროტესტისო – მშვენიერაძე „პირბადეების საქმეზე“ გამოკითხეს 04.09.2025
ვინ იყო ორგანიზატორი 2024 წლის პროტესტისო – მშვენიერაძე „პირბადეების საქმეზე“ გამოკითხეს
სასამართლოში 2 სექტემბერს დაკავებული აქტივისტების პროცესები მიმდინარეობს 04.09.2025
სასამართლოში 2 სექტემბერს დაკავებული აქტივისტების პროცესები მიმდინარეობს
„ქალაქის 70% ოპოზიციურია, ეს ხალხი გამოვა და დაასრულებს რუს მერს“ – გრიგოლ გეგელია 04.09.2025
„ქალაქის 70% ოპოზიციურია, ეს ხალხი გამოვა და დაასრულებს რუს მერს“ – გრიგოლ გეგელია
ე.წ. პირბადეების საქმეზე სასამართლოში გიორგი მშვენიერაძეს გამოკითხავენ 04.09.2025
ე.წ. პირბადეების საქმეზე სასამართლოში გიორგი მშვენიერაძეს გამოკითხავენ
“რუსეთ-სომხეთის ვაჭრობა ორჯერ შემცირდება” – მოსკოვი 04.09.2025
“რუსეთ-სომხეთის ვაჭრობა ორჯერ შემცირდება” – მოსკოვი
“ფრთხილი ოპტიმიზმით ვუყურებთ სომხეთ-აზერბაიჯანის შეთანხმებას” – რუსეთის ვიცე-პრემიერი 04.09.2025
“ფრთხილი ოპტიმიზმით ვუყურებთ სომხეთ-აზერბაიჯანის შეთანხმებას” – რუსეთის ვიცე-პრემიერი
კობახიძის კომენტარი მდინარაძის მოადგილეზე, რომელიც მედიის ცნობით, ენმ-ს დროს პოლიციის მაღალჩინოსანი იყო 04.09.2025
კობახიძის კომენტარი მდინარაძის მოადგილეზე, რომელიც მედიის ცნობით, ენმ-ს დროს პოლიციის მაღალჩინოსანი იყო
„თეგეტა მოტორსი“ King of Drift-ის 2 ეკიპაჟის მხარდამჭერია 04.09.2025
„თეგეტა მოტორსი“ King of Drift-ის 2 ეკიპაჟის მხარდამჭერია