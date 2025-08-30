ავჭალაში ხანძარია, ცეცხლის ქრობის პროცესში ჩართულია 2 ვერტმფრენი

ახალი ამბები

30 აგვისტო, 2025
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ავჭალაში ხანძარია. ცეცხლი მთის ფერდობზე ბალახს უკიდია.

როგორც ნეტგაზეთს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განუცხადეს, ცეცხლის ქრობის პროცესში ჩართულია სასაზღვრო პოლიციის 2 ვერტმფრენი.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„ორი მცირეწლოვანი ბავშვი მყავს და მჯერა, სამართლიან განაჩენს გამოიტანთ“ — ინსაფ ალიევის ბოლო სიტყვა სასამართლოში

„სინდისის ქონას ფინანსური მხარდაჭერა არ სჭირდება“ — თორნიკე გოშაძის ბოლო სიტყვა სასამართლოში

„ციხის კედლები ვერ შემაშინებს, როცა ჩემს ქვეყანას ეხება საქმე“ — 21 წლის გიორგი გორგაძის ბოლო სიტყვა სასამართლოში

“მოვა დრო და მივიღებთ გადაწყვეტილებას, ევროკავშირი თუ ევრაზიული კავშირი”

30.08.2025
ევროკავშირში ხანგრძლივი საქმიანობისთვის ყველა პროცედურას გაივლის – ბუჩუკური გახარიას ბინადრობაზე 30.08.2025
აშშ-მ უკრაინისთვის Patriot-ის ნაწილების და Starlink-ის მიყიდვა დაამტკიცა 30.08.2025
EU “ოცნებას” დაჟინებით მოუწოდებს, გააუქმოს ანგარიშების გაყინვის გადაწყვეტილება 29.08.2025
„წაგართვით გადაწყვეტილების მიღების უფლება, შეგიძლიათ უბრალოდ გამოაცხადოთ იგი“ — ომარ ფურცელაძის დასკვნითი სიტყვა 29.08.2025
მოვუწოდებთ ხელისუფლებას, შეწყვიტოს თავდასხმა სამოქალაქო საზოგადოებაზე – ბრიტანეთის საელჩო 29.08.2025
ვაშინგტონის დეკლარაციის გარშემო არსებითი განხილვები სექტემბრიდან დაიწყება – ფაშინიანი 29.08.2025
პარტიები ჩერგოლეიშვილს აკრიტიკებენ, თუმცა „რვიანის“ დაშლას არ განიხილავენ 29.08.2025
