ავჭალაში ხანძარია, ცეცხლის ქრობის პროცესში ჩართულია 2 ვერტმფრენი

ავჭალაში ხანძარია. ცეცხლი მთის ფერდობზე ბალახს უკიდია.
როგორც ნეტგაზეთს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განუცხადეს, ცეცხლის ქრობის პროცესში ჩართულია სასაზღვრო პოლიციის 2 ვერტმფრენი.
„ორი მცირეწლოვანი ბავშვი მყავს და მჯერა, სამართლიან განაჩენს გამოიტანთ“ — ინსაფ ალიევის ბოლო სიტყვა სასამართლოში
„სინდისის ქონას ფინანსური მხარდაჭერა არ სჭირდება“ — თორნიკე გოშაძის ბოლო სიტყვა სასამართლოში
„ციხის კედლები ვერ შემაშინებს, როცა ჩემს ქვეყანას ეხება საქმე“ — 21 წლის გიორგი გორგაძის ბოლო სიტყვა სასამართლოში
“მოვა დრო და მივიღებთ გადაწყვეტილებას, ევროკავშირი თუ ევრაზიული კავშირი”