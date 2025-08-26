ახალი ამბები

26 აგვისტო, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთის მთავრობამ წამების საწინააღმდეგო ევროპული კონვენციიდან გასვლა გადაწყვიტა.

რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა მიხაილ მიშუსტინმა ხელი მოაწერა დადგენილებას, რომლითაც დამტკიცდა რუსეთის ფედერაციის გასვლა წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობისა თუ დასჯის აღკვეთის ევროპული კონვენციიდან.

მიხაილ მიშუსტინის ხელმოწერის შემდეგ, სამთავრობო დადგენილება კონვენციიდან გასვლის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტს, ვლადიმერ პუტინს წარედგინება.

წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობისა თუ დასჯის აღკვეთის ევროპული კონვენციია 1987 წელს მიიღეს. რუსეთის ფედერაციამ წამების საწინააღმდეგო ევროპულ კონვენციას 1996 წელს მოაწერა ხელი და 1998 წელს რატიფიცირება მოახდინა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

