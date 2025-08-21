ახალი ამბები

ენმ და “გახარია საქართველოსთვის”  საუბრობენ დავით რაზმაძის იმპიჩმენტზე 

21 აგვისტო, 2025 •
ენმ და “გახარია საქართველოსთვის”  საუბრობენ დავით რაზმაძის იმპიჩმენტზე 
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ორი ოპოზიციური  პარტია –  ენმ  და “გახარია საქართველოსთვის” მზად არიან დაიწყონ გორის საკრებულოს თავმჯდომარის იმპიჩმენტის პროცედურა ნიუ იორკ თაიმსში გამოქვეყნებული სტატიის გამო. 

„ნიუ იორკ თაიმსში “ საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებულ  ვრცელ სტატიაში, რესპონდენტებს შორის არის  გორის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე, რომლის ინტერვიუს ნაწილი სკანდალური გახდა საქართველოში.

ამ სკანდალს მოყვა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის განცხადება რაზმაძის იმპიჩმენტის შესახებ.  პარტია “გახარია საქართველოსთვის” ასევე აცხადებს, რომ მხარს დაუჭერენ საკრებულოს თავმჯდომარის იმპიჩმენტს. 

გორის საკრებულოში სწორედ ეს ორი ოპოზიციური პარტიაა წარმოდგენილი ფრაქციებით. 

დაპირისპირება  ენმ-ს და “გახარია საქართველოსთვის” შორის

 რაზმაძის საკითხი ასევე მორიგი დაპირისპირების თემა გახდა ენმ-ს და “გახარია საქართველოსთვის” შორის. 

ენმ-მ  გახარიას პარტია დაადანაშაულა რაზმაძის იმპიჩმენტთან დაკავშირებით. 

“ტროლად და ჯამბაზად ქცეულო, ნუ ემალებით რაზმაძის იმპიჩმენტს – შეუერთდით მოღალატე თავმჯდომარის გადაყენებას!” – ასე მიმართა “ნაციონალური მოძრაობის” თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავამ გიორგი გახარიას. 

ბოკუჩავამ განაცხადა, რომ გორის საკრებულოს “გახარიას პარტიის”  ფრაქციის წევრები ემალებიან “ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” საკრებულოს წევრებს, გამორთული აქვთ ტელეფონები, რათა მსვლელობა არ მიეცეს იმპიჩმენტის პროცედურას გორის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით რაზმაძის წინააღმდეგ. 

საპასუხო განცხადება გაავრცელა გახარიას პარტიამ: 

“გვსურს, გამოვეხმაუროთ „ნაციონალური მოძრაობის“ ლიდერების მიერ მიზანმიმართულად გავრცელებულ ტყუილს, რომ თითქოს ჩვენი პარტიის გორის საკრებულოს წარმომადგენლები უარს აცხადებენ საკრებულოს თავმჯდომარის იმპიჩმენტზე – ეს არის სიცრუე და ემსახურება ჩვენი პარტიის დისკრედიტაციას, ეხმარება მხოლოდ და მხოლოდ „ოცნებას“. სამწუხაროა, რომ „ნაციონალური მოძრაობის“ ლიდერები „ოცნების“ ტროლებად იქცნენ.

ჩვენი ფრაქცია გორის საკრებულოში მხარს დაუჭერს საკრებულოს თავმჯდომარის იმპიჩმენტს”. 

ამავე ტემაზე:

რა (არ) თქვა გორის საკრებულოს თავმჯდომარემ NYT-თან ინტერვიუში რუსეთზე და ევროკავშირზე?

 

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ანტიკორუფციული ბიურო EPRC-საც ემუქრება  სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობით

ევროსაბჭოს “ჟურნალისტების უსაფრთხოების პლატფორმამ” 6 ქართულ ორგანიზაციაზე განგაშის სიგნალი ჩართო

კალაძე: თბილისში ტრამვაი დაბრუნდება

აზერბაიჯანელ ბიზნესმენს რუსეთის მოქალაქეობა ჩამოართვეს

რა საკითხებს მიიჩნევს „ძლიერი საქართველო – ლელო“ მთავარ გამოწვევად მუნიციპალურ არჩევნებზე 21.08.2025
რა საკითხებს მიიჩნევს „ძლიერი საქართველო – ლელო“ მთავარ გამოწვევად მუნიციპალურ არჩევნებზე
„პოლიტიკურ მანევრს ჰგავს“ — ბაჩიაშვილის ადვოკატი პენიტენციურის განცხადებაზე 21.08.2025
„პოლიტიკურ მანევრს ჰგავს“ — ბაჩიაშვილის ადვოკატი პენიტენციურის განცხადებაზე
ექსპრეს ლომბარდი სალომბარდე მომსახურების ახალ სტანდარტს ამკვიდრებს საქართველოში 21.08.2025
ექსპრეს ლომბარდი სალომბარდე მომსახურების ახალ სტანდარტს ამკვიდრებს საქართველოში
ენმ და “გახარია საქართველოსთვის”  საუბრობენ დავით რაზმაძის იმპიჩმენტზე  21.08.2025
ენმ და “გახარია საქართველოსთვის”  საუბრობენ დავით რაზმაძის იმპიჩმენტზე 
შეამოწმე ტერაბანკის კურსი – გადაცვალე ვალუტა მარტივად და მომგებიანად 21.08.2025
შეამოწმე ტერაბანკის კურსი – გადაცვალე ვალუტა მარტივად და მომგებიანად
აფხაზეთში დაკავებული თურქეთის მოქალაქეები რუსეთს გადავეცით – სოხუმი 21.08.2025
აფხაზეთში დაკავებული თურქეთის მოქალაქეები რუსეთს გადავეცით – სოხუმი
სოხუმი იმედოვნებს, რომ აშშ-მა შეიძლება გადახედოს თბილისის უპირობო მხარდაჭერას 21.08.2025
სოხუმი იმედოვნებს, რომ აშშ-მა შეიძლება გადახედოს თბილისის უპირობო მხარდაჭერას
გლდანის ციხის დირექტორი და პენიტენციურის მაღალჩინოსანი გაათავისუფლეს 21.08.2025
გლდანის ციხის დირექტორი და პენიტენციურის მაღალჩინოსანი გაათავისუფლეს