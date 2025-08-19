ახალი ამბები

ოკუპანტებმა გორის მუნიციპალიტეტში საქართველოს მოქალაქე დააკავეს

19 აგვისტო, 2025 •
ოკუპანტებმა გორის მუნიციპალიტეტში საქართველოს მოქალაქე დააკავეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სუსის ცნობით, რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის მიმდებარედ უკანონოდ დააკავეს საქართველოს ერთი მოქალაქე.

„ინფორმაცია უკანონო დაკავების მორიგი ფაქტის შესახებ დაუყოვნებლივ ეცნობა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებსა და საერთაშორისო პარტნიორებს. ამოქმედებულია ყველა არსებული მექანიზმი უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქის უმოკლეს ვადებში გასათავისუფლებლად“, — აცხადებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური.

სუსის განცხადებით, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ისევე როგორც საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ჩადენილ ყველა დესტრუქციულ ქმედებაზე პასუხისმგებლობა საოკუპაციო ძალას ეკისრება.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“SOCAR-ის ობიექტებზე თავდასხმისთვის რუსეთს პასუხი უნდა გაეცეს” – აზერბაიჯანელი დეპუტატი

„ზაფხულის ენერგია ჯილისთან ერთად“: ახალი თავგადასავლების სეზონი – Geely Center Tegeta-ს კამპანია

რუსეთში აკრძალეს გერმანული ფონდი, რომელიც ნაციზმის მსხვერპლებს კომპენსაციებს უხდიდა

„საბა“ 2025-ის ფინალისტები ნომინაციაში „საუკეთესო ქართული თარგმანი“ ცნობილია

„ვოლვო ქარ საქართველოს“ მხარდაჭერით, თბილისმა საერთაშორისო რეგატას პირველად უმასპინძლა – ახალი ეტაპი აფროსნობის განვითარებაში 19.08.2025
აჭარის ტელევიზიის დირექტორი გადადგა 19.08.2025
ოკუპანტებმა გორის მუნიციპალიტეტში საქართველოს მოქალაქე დააკავეს 19.08.2025
ფაშინიანის თქმით, მშვიდობა მოითხოვს, სომხეთმა ყარაბაღის და დევნილების თემა დახუროს 19.08.2025
ნიდერლანდები საქართველოს მთავრობას რეპრესიების საპასუხოდ შეზღუდვებს უწესებს 19.08.2025
თიბისი ახალი ვიდეო რგოლით გვახსენებს, რომ დიდი თავგადასავლის წინ, მნიშვნელოვანია ვინ დგას შენს გვერდით 19.08.2025
ტრამპმა პუტინს დაურეკა, ვაშინგტონში მოლაპარაკებები დასრულდა – რა გავიგეთ ამ დრომდე  19.08.2025
გახარიას პარტიამ და “ლელო – ძლიერი საქართველომ” თბილისის მერობის კანდიდატად ირაკლი კუპრაძე წარადგინა 19.08.2025
