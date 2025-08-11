ახალი ამბები

რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციების დროს დაზარალებული 19 ჟურნალისტის საქმე სტრასბურგის სასამართლოში გაიგზავნა

11 აგვისტო, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციების (2023 წელს) დროს დაზარალებულმა ჟურნალისტებმა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართეს. იფორმაციას “მედიაომბუდსმენი” ავრცელებს.

სტრასბურგის სასამართლოში, ჯამში, 19 ჟურნალისტისა და ოპეატორის საქმე გაიგზავნა.

“2023 წლის მარტში კრიტიკული მედიის ჟურნალისტები და ოპერატორები სამიზნედ ე.წ. „რუსული კანონის“ (კანონი „უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ“) წინააღმდეგ მოქალაქეთა მასშტაბური საპროტესტო აქციების გაშუქების გამო იქცნენ”, – ვკითხულობთ “მედიაომბუდსმენის” განცხადებაში.

საჩივრის მიხედვით, დაირღვა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით დაცული ფუნდამენტური უფლებები:

  • სამართლიანი სასამართლოს უფლება (მე-6 მუხლი);
  • გამოხატვის თავისუფლება (მე-10 მუხლი);
  • შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლება (მე-11 მუხლი);
  • სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალების უფლება (მე-13 მუხლი).

“2023 წლის მარტში “ქართული ოცნების” მიერ „რუსულ კანონის“ მიღების მცდელობას მოჰყვა მასობრივი საზოგადოებრივი პროტესტი. მასშტაბური აქციების გაშუქებისას ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლებმა ჟურნალისტებს საქმიანობაში ხელი შეუშალეს. ადგილი ჰქონდა ფიზიკურ ძალადობას, ტექნიკის ჩამორთმევას და დაზიანებას.

ძალადობის ფაქტებს სპეციალური საგამოძიებო სამსახური იძიებდა, რომელიც 2025 წელს გაუქმდა და საქმეები პროკურატურას გადაეცა. მანამდე საგამოძიებო უწყებამ მხოლოდ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა “მედიაომბუდსმენის” მოთხოვნა და დაზარალებულის სტატუსი 12 ჟურნალისტს მიანიჭა. არ არსებობს დამაჯერებელი არგუმენტები, თუ რატომ არ ცნეს დანარჩენი ცხრა პირი დაზარალებულად.

ბოლო მონაცემებით, არცერთი პოლიციელი არ არის იდენტიფიცირებული და დასჯილი. საგამოძიებო უწყებას არ გამოუკითხავს საქმესთან შემხებლობაში მყოფი არცერთი ძალოვანი. 2024-2025 წლებში “ქართულმა ოცნებამ” მედიის დასასჯელად არაერთი შემზღუდავი კანონი მიიღო”, – ვკითხულობთ “მედიაომბუდსმენის” განცხადებაში”

საჩივარი გაიგზავნა შემდეგი ჟურნალისტების სახელით:
  • ნიკოლოზ კოკაია, ოპერატორი, ტელეკომპანია „პირველი“
  • მარი წაქაძე, ჟურნალისტი, ტელეკომპანია „ფორმულა“
  • ალექსანდრე ქეშელაშვილი, ჟურნალისტი, ონლაინ გამოცემა „პუბლიკა“
  • მამუკა მგალობლიშვილი, ჟურნალისტი, ონლაინ გამოცემა „პუბლიკა“
  • მაია თეთრაშვილი, ჟურნალისტი, ტელეკომპანია „ფორმულა“
  • ნიკა კოკაია, ოპერატორი, ტელეკომპანია „ფორმულა“
  • მიხეილ გვაძაბია, ჟურნალისტი, ონლაინ გამოცემა „ბათუმელები“
  • რატი მუჯირი, ჟურნალისტი, ტელეკომპანია „ფორმულა“
  • გურამ მაისურაძე, ჟურნალისტი, ტელეკომპანია „მთავარი“
  • დეა მამისეიშვილი, ჟურნალისტი, ტელეკომპანია „მთავარი“
  • ზურაბი ჩხვირკია, ოპერატორი, ტელეკომპანია „მთავარი“
  • ნიკა საჯაია, ჟურნალისტი, ტელეკომპანია „ფორმულა“
  • ჯამლეთ ბაკურიძე, ოპერატორი, ტელეკომპანია „ფორმულა“
  • ირაკლი ბახტაძე, ჟურნალისტი, ტელეკომპანია „მთავარი“
  • სალომე ჩადუნელი, ჟურნალისტი, რადიო თავისუფლება
  • გიორგი კვიჟინაძე, ჟურნალისტი, ტელეკომპანია „ფორმულა“
  • დავით მანია, ჟურნალისტი/ოპერატორი, ტელეკომპანია „ფორმულა“
  • ვახტანგ ქარელი, ფოტორეპორტიორი, ტელეკომპანია „ფორმულა“
  • თამარ გეგიძე, ჟურნალისტი, ონლაინ გამოცემა on.ge
მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

