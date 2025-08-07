ახალი ამბები

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართულმა ოცნებამ“ საფრანგეთში ელჩად და იუნესკოში საქართველოს მუდმივ წარმომადგენლად ირაკლი ყურაშვილი დანიშნა.

ირაკლი ყურაშვილის დიპლომატიური კარიერა 30 წელს ითვლის. წლების განმავლობაში ცენტრალურ აპარატსა და დიპლომატიურ წარმომადგენლობებში სხვადასხვა პოზიციებს იკავებდა.

ირაკლი ყურაშვილი 2023-2025 წლებში იყო საქართველოს ელჩი ლატვიაში, 2017-2022 წლებში – არგენტინაში, ხოლო 2012-2017 წლებში – შვეიცარიის კონფედერაციაში.

2022-2023 წლებში ხელმძღვანელობდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ევროინტეგრაციის გენერალურ დირექტორატს.

მას შემდეგ, რაც 2024 წლის 28 ნოემბერს „ქართულმა ოცნებამ“ გამოაცხადა, რომ 2028 წლამდე ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების გახსნას დღის წესრიგში არ დააყენებენ, არაერთმა დიპლომატმა მმართველი პარტიის გადაწყვეტილება გააკრიტიკა. ამ პერიოდში ირაკლი ყურაშვილმა ლატვიურ საინფორმაციო სააგენტოში გამოაქვეყნა სტატია, სადაც „ქართული ოცნების“ გადაწყვეტილების ახსნა სცადა და განაცხადა, რომ საქართველოს ევროპულ მომავალს ეჭვქვეშ არავინ აყენებდა.

სენატორი შაჰინი: გავაორმაგებ ძალისხმევას „მეგობარი აქტის“ მისაღებად
მოვუწოდებთ ამაღლობელის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებისკენ – PACE-ს თანამომხსენებლები
აშშ სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიულ სატრანზიტო დერეფანზე ექსკლუზიურ უფლებას მიიღებს – Reuters
Reuters – ვაშინგტონში მშვიდობის ჩარჩო-ხელშეკრულების ხელმოწერა იგეგმება
„ოცნებამ“ საფრანგეთში ელჩად ირაკლი ყურაშვილი დანიშნა
ევროკავშირი აგვისტოს ომის 17 წლისთავზე განცხადებას ავრცელებს
უახლოეს დღეებში პუტინისა და ტრამპის შეხვედრა იგეგმება — კრემლი
“საქართველოს მიმართ ჩვენი მხარდაჭერა ურყევია” – საელჩოები 2008 წლის ომზე