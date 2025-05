კიევში ჩასულმა ევროპელმა ლიდერებმა და ზელენსკიმ ტრამპთან ტელეფონით ისაუბრეს

კიევში ჩასულმა საფრანგეთის, გერმანიის, ბრიტანეთისა და პოლონეთის ლიდერებმა, უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან ერთად, აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან ტელეფონით ისაუბრეს.

ამის შესახებ ინფორმაცია უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრიი სიბიჰამ X-ზე გაავრცელა.

როგორც მან აღნიშნა, ლიდერებმა რუსეთ-უკრაინის ომში ცეცხლის 30 დღით შეწყვეტაზე იმსჯელეს.

“კიევში „მსურველთა კოალიციის“ შეხვედრის შემდეგ, ხუთივე ლიდერმა, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, ემანუელ მაკრონმა, კირ სტრამერმა, დონალდ ტუსკმა და ფრიდრიხ მერცმა, ნაყოფიერი სატელეფონო საუბარი გამართა აშშ-ის პრეზიდენტ ტრამპთან. საუბარი სამშვიდობო მოლაპარაკებებს ეხებოდა.

უკრაინა და ყველა მოკავშირე მზად არიან უპირობო ცეცხლის შეწყვეტისთვის – ხმელეთზე, ჰაერსა და ზღვაში, სულ მცირე 30 დღით, ორშაბათი დღიდან.

თუ რუსეთი მოლაპარაკებას დათანხმდება და ეფექტური მონიტორინგი იარსებებს, ცეცხლის შეწყვეტის ეს ხანგრძლივი შეთანხმება სამშვიდობო მოლაპარაკებებს გზას გაუხსნის”, – წერს ანდრიი სიბიჰა.

Following the Coalition of the Willing meeting in Kyiv, all five leaders @ZelenskyyUa @EmmanuelMacron @bundeskanzler @donaldtusk @Keir_Starmer had a fruitful call with @POTUS focused on peace efforts.

Ukraine and all allies are ready for a full unconditional ceasefire on land,… pic.twitter.com/MEfbtjtE4m

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 10, 2025