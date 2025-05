მაკრონი: თუ მოსკოვი კვლავ გააგრძელებს დაბრკოლებების შექმნას, ჩვენ გავაძლიერებთ ზეწოლას

საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა დღეს კიევში ჩასვლის შემდეგ სოციალურ ქსელ X-ზე დაწერს პოსტი, სადაც განმარტავს, თუ რა გზავნილი აქვს აღნიშნულ ვიზიტს უკრაინელი ხალხისადმი.

მისი თქმით, კიევში ჩასვლისას, მისი პირველი ფიქრი უკრაინელ ხალხს ეხება, რომელიც სამ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში აღმაფრთოვანებელი გამბედაობით დგას თავისი მიწისთვის, თავისუფლებისა და ევროპისთვის.

საფრანგეთის პრეზიდენტმა, რომელიც კიევში დიდი ბრიტანეთის, პოლონეთისა და გერმანიის პოლიტიკურ ლიდერებთან ერთად ჩავიდა, ასევე აღნიშნა, რომ სწორედ რუსეთის უკრაინაში შეჭრის გამო დგას ევროპის უსაფრთხოება სასწორზე.

“რუსეთის აგრესიის წინაშე ჩვენი პასუხი კოლექტიური უნდა იყოს. ეს ვიზიტი გერმანიასთან, პოლონეთთან და გაერთიანებულ სამეფოსთან ერთად ხორციელდება”, – წერს მაკრონი.

Back in Kyiv, my first thoughts go to the Ukrainian people. For more than three years, you have stood with admirable courage.

For your land.

For your freedom.

For Europe.

The security of our continent is at stake here.…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 10, 2025