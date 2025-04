“არ აარიდოთ თვალი მშობლებს, რომლებიც დასტირიან შვილების ცხედრებს …” – უისონი კრივოი როგის დაბომბვას ეხმაურება

რესპუბლიკელი კონგრესმენი, ჯო უილსონი რუსეთის პრეზიდენტს, ვლადიმერ პუტინს ომის კრიმინალს უწოდებს. ის ამბობს, რომ უკრაინაში რუსეთის დამარცხებით სარგებელს მთელი მსოფლიო მიიღებს.

ასე გამოეხმაურა უილსონი უკრაინის ქალაქ კრივოი როგის დაბომბვას.

Russia targeted and conducted a missile strike on a neighborhood playground in Kryvyi Rih. Nine CHILDREN were murdered along with a growing number of adults. Do not look away from the parents weeping over the bodies of their children, emergency workers desperately trying to save…

