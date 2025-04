რუსეთს არ უნდა მშვიდობა, მისი რაკეტები ამას ცხადად აჩვენებს – მაია სანდუ

მოლდოვის პრეზიდენტი, მაია სანდუ აცხადებს, რომ რუსეთს არ სურს მშვიდობა. ასე გამოეხმაურა ის თავდასხმას უკრაინის ქალაქ კრივოი-როგზე.

Another horrific Russian missile strike on Ukraine. A peaceful neighbourhood in Kryvyi Rih shattered by terror. Children among the victims.

Russia does not want peace—its missiles make that clear. Only determined international action can stop Russia and bring this war to an end.

— Maia Sandu (@sandumaiamd) April 5, 2025