სერბეთის პარლამენტში ოპოზიციამ კვამლის ხელყუმბარები და ცრემლსადენი გაზი ისროლა

სერბეთის პარლამენტში ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა კვამლის ხელყუმბარები და ცრემლსადენი გაზი ისროლეს.

როგორც Reuters წერს, ოპოზიციონერებს ამ ქმედებით სურდათ სტუდენტური პროტესტის მხარდაჭერის გამოხატვა და ხელისუფლების პოლიტიკისადმი წინააღმდეგობის ჩვენება.

სააგენტოს ცნობით, სერბეთის პარლამენტის სპიკერმა ანა ბრნაბიჩმა განაცხადა, რომ დაშავდა ორი დეპუტატი, მათ შორის ერთ-ერთი სერბეთის პროგრესული პარტიის (SNS) წევრი იასმინა ობრადოვიჩი, რომელმაც ინსულტი მიიღო და კრიტიკულ მდგომარეობაშია.

„პარლამენტი გააგრძელებს მუშაობას და დაიცავს სერბეთს“, – განაცხადა ანა ბრანბიჩმა სესიაზე.

Reuters-ის ცნობით, პარლამენტს უნდა მიეღო კანონი უნივერსიტეტებისთვის დაფინანსების გაზრდის შესახებ, რაც სტუდენტების ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა.

თუმცა, სააგენტოს ცნობით, მმართველი კოალიციის მიერ დღის წესრიგში შეტანილმა სხვა საკითხებმა ოპოზიციის აღშფოთება გამოიწვია.

BREAKING: Mayhem in the Serbian parliament!

Several members throw smoke bombs, leading to major disruption and even a brawl during the session! pic.twitter.com/LAr2y7cJQm

— Global Dissident (@GlobalDiss) March 4, 2025