36 ქვეყანა საქართველოს მთავრობას რუსული კანონის გაწვევისკენ მოუწოდებს

ჟენევაში გაეროს ოფისსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში 36 ქვეყნის მუდმივი წარმომადგენლობა საქართველოს მთავრობას რუსული კანონის გაწვევისკენ მოუწოდებს.

განცხადება ჟენევაში ლიეტუვის მუდმივი წარმომადგენლობის მიერ არის წარდგენილი და 35 თანასპონსორი ჰყავს.

At #HRC56,🇱🇹on behalf of 36countries expressed concern on #Georgia‘s “transparency of foreign influence” law➡️serious threat to #humanrights&rule of law.

We urge🇬🇪govt to revoke it,end intimidation against protestors&protect civil society,freedom of assembly&association

— Lithuanian Permanent Mission in Geneva (@LtGva) June 28, 2024