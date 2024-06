EU არ ცნობს ე.წ. “საპარლამენტო არჩევნებს” საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში – სტანო

ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის პრეს-სპიკერი პიტერ სტანოს განცხადებით, ევროკავშირი არ ცნობს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში ე.წ. საპარლამენტო არჩევნებს.

ამის შესახებ ის X-ზე წერს.

„ევროკავშირი არ ცნობს იმ კონსტიტუციურ და სამართლებრივ ჩარჩოს, რომელშიც საქართველოს ოკუპირებულ თვითგამოცხადებულ რეგიონში, სამხრეთ ოსეთში ე.წ. “საპარლამენტო არჩევნები” ჩატარდა.

ევროკავშირი კვლავ მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას“ – წერს პიტერ სტანო.

Georgia: 🇪🇺does not recognise the constitutional and legal framework in which the so-called “parliamentary elections” took place in 🇬🇪´s occupied breakaway region of South Ossetia. The EU remains firm in its support to Georgia’s sovereignty and territorial integrity.

— Peter Stano (@ExtSpoxEU) June 9, 2024