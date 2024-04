EU-ს საგარეო საქმეთა საბჭოზე იყო მოწოდება, რომ საქართველოში საგარეო მინისტრები გაგზავნონ – იოზვიაკი

რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს რედაქტორის, რიკარდ იოზვიაკის ცნობით, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოზე იყო მოწოდება, რომ საქართველოში მინისტრები გაგზავნონ ან საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიწვიონ ევროკავშირის მომდევნო საგარეო საქმეთა საბჭოზე.

ამის შესახებ ჟურნალისტი X-ზე წერს. მისი თქმით, საქართველოში შექმნილი ვითარება დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა განიხილეს.

The situation in 🇬🇪 was brought up today among 🇪🇺 foreign ministers. there was a call to send ministers to 🇬🇪for a visit or the Georgian foreign ministers to come to brussels for an upcoming EU foreign affairs council

