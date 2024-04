საზოგადოებას აქვს შანსი, გააერთიანოს ძალები პროევროპული ალტერნატივის შესაქმნელად არჩევნებისთვის – ევროპარლამენტარი

ევროპარლამენტარი მაიკ გალერი აცხადებს, რომ “ქართული ოცნება” არასწორ გზას ადგას. მან სოციალურ ქსელში 20 აპრილს, ქალთა მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე მყოფი რუსი ქალების საპროტესტო ბანერები გააზიარა და დაწერა, რომ ქართულ საზოგადოებას აქვს შანსი, შექმნას “ქართული ოცნების” პროევროპული ალტერნატივა 26 ოქტომბრის არჩევნებისთვის.

“საქართველოს მთავრობა, მისი მმართველი პარტია და პარტიის “ნათლია” ივანიშვილი ნამდვილად არასწორ გზას ადგანან. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არსებობს შანსი, საზოგადოებამ, რომელიც ახლა აპროტესტებს [რუსული კანონის მიღების მცდელობას], გააერთიანოს ძალები და შექმნას სანდო, პრო-ვეროპული ალტერნატივა მომავალი არჩევნებისთვის”, – წერს გალერი.

This Georgian government, its Georgian Dream ruling party and their Godfather Ivanishvili are definitely on the wrong track. I am pretty sure that there is a chance for the protesting society to join forces and organise a credible pro-European alternative for the next election ! https://t.co/K0Wq8tuMjX

— Michael Gahler (@gahler_michael) April 20, 2024