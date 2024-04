ევროპარლამენტარი: ამ კანონს ქვეყანა რუსეთში მიჰყავს და არა ევროკავშირში

ევროპარლამენტარი რასა იუკნევიჩიანე გამოეხმაურა რუსულ კანონის წინააღმდეგ გამართულ აქციებს და განაცხადა, რომ საქართველოს სჭირდება “დებიძინიზაციის კანონები და არა რუსული უცხოური აგენტების შესახებ კანონი”.

“საქართველოს სჭირდება დებიძინიზაციის კანონები და არა რუსეთის უცხოური აგენტების შესახებ კანონი, თუ ქვეყანას ევროკავშირში გაწევრიანება სურს. ეს ხელს შეუწყობს ქვეყნის გაწმენდას კრემლის აგენტებისგან.

მე სრულად ვუჭერ მხარს ქართველებს, რომლებიც აპროტესტებენ უცხოური აგენტების შესახებ კანონს, რადგან ამ კანონს ქვეყანა რუსეთში მიჰყავს და არა ევროკავშირში” ,- წერს ევროპარლამენტარი X-ზე.

Georgia needs Debidzinization laws, not a Russian foreign agents law if the country wants to join the EU. This would help clear the country of Kremlin agents.

I fully support the Georgians protesting against the foreign agents law, because that law leads to Russia, not the EU. https://t.co/SE34uwSdAZ

— Rasa Juknevičienė (@RJukneviciene) April 18, 2024