ნორვეგია შეშფოთებულია საქართველოში ბოლო დროს ინიციირებული კანონპროექტებით და აცხადებს, რომ ისინი ძირს უთხრის ქვეყნის ევროინტეგრაციას.

„ნორვეგია შეშფოთებულია „უცხოური გავლენის“ და „ოჯახური ღირებულებების“ შესახებ საქართველოში არსებული სამართლებრივი ინიციატივებით, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოებასა და ლგბტქი+ პირების სტიგმატიზაციას ეწევა. ისინი ძირს გამოუთხრის მნიშვნელოვან ღირებულებებს, საქართველოს დემოკრატიასა და ევროატლანტიკურ გზას“, — ნათქვამია ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში.

Norway is concerned by legal initiatives in #Georgia on “foreign influence” & “family values”, which stigmatise civil society & LGBTQI+ persons.

Would undermine important values, Georgia’s democracy & Euro-Atlantic path.

