ეწინააღმდეგება ქართველების ევროპულ მისწრაფებას- ევროპარლამენტარი რუსულ კანონზე

ევროპარლამენტარი სვენ მიქსერი ეხმიანება “ქართული ოცნების” მიერ რუსული კანონის კვლავ ინიცირებას და აცხადებს, რომ ეს ეწინააღმდეგება ქართველი ხალხის ევროპულ მისწრაფებას.

„უცხოელი აგენტების“ კანონის ხელახალი შემოღებით, პარტია „ქართული ოცნება“ ეწინააღმდეგება ქართველების ევროპულ ინტეგრაციისკენ სწრაფვას და ღალატობს ყველა იმ ადამიანის ნდობას, რომლებიც დაუღალავად შრომობდნენ საქართველოს დასახმარებლად კანდიდატის სტატუსის მიღების პროცესში”, – წერს ევროპარლამენტარი X [ყოფილი ტვიტერი]-ზე.

By reintroducing the ‘foreign agents’ law,’ the Georgian Dream party is dismantling Georgians’ aspirations for further European integration and betraying the trust of all those who have tirelessly worked to help Georgia attain candidate status https://t.co/T2v2VmxLtJ

