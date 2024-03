პრეზიდენტი და საგარეო კანონდარღვევად აფასებენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე პუტინის არჩევნების გამართვას

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას გამოეხმაურა და ფაქტი კანონდარღვევად მიიჩნია.

“რუსეთის მიერ საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში საარჩევნო უბნების გახსნა არის საქართველოს სუვერენიტეტისა და საერთაშორისო სამართლის აშკარა დარღვევა.

საზღვრების ეს აშკარა უგულებელყოფა კიდევ ერთხელ ამხელს რუსეთის იმპერიულ ამბიციებს,” — წერს ზურაბიშვილი X-ზე.

Russia's opening of polling stations in Georgia's #Abkhazia and #Tskhinvali regions is a blatant violation of Georgia's sovereignty and international law

This blatant disregard for borders yet again exposes Russia's imperial ambitions

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) March 18, 2024