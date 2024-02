პუტინის შემდეგ, შუა საუკუნეების ისტორია მონღოლეთის ყოფილმა პრეზიდენტმაც გაიხსენა

მონღოლეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა, ცაჰიაგინ ელბეგდორჟმა X-ზე ყოფილი მონღოლეთის რუკა გამოაქვეყნა.

როგორც თავად ელბეგდორჟი აღნიშნავს, მისთვის ინსპირაცია რუსეთის პრეზიდენტი, ვლადიმერ პუტინი გახდა, რომელმაც ტაკერ კარლსონთან ინტერვიუში ნახევარი საათი დაუთმო მეცხრე საუკუნიდან რუსეთის ისტორიის მოყოლას და „ახსნა“, რომ რაკიღა წარსულში უკრაინა რუსეთის შემადენლობაში იყო, მოსკოვს ახლაც აქვს უფლება, უკრაინა დაიპყროს. პუტინის ისტორიულ „ლექციას“ ინტერნეტში ხუმრობითა და მიმებით შეხვდნენ.

პუტინის შემდეგ, მონღოლეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა გაიხსენა, რომ XV საუკუნეში აზიისა და აღმოსავლეთ ევროპის უდიდესი ნაწილი სწორედ მონღოლეთის იმპერიაში შედიოდა და შესაბამისი რუკებიც გამოაქვეყნა, თუმცა იქვე დასძინა, რომ ოდესღაც დაპყრობილ ქვეყნებს სანერვიული არაფერი აქვთ, ვინაიდან მონღოლეთი „თავისუფალი და მშვიდობისმოყვარე ქვეყანაა“.

After Putin’s talk. I found Mongolian historic map. Don’t worry. We are a peaceful and free nation🌏 pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK

