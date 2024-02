ინტერნეტის რეაქცია ტაკერ კარლსონი/პუტინის ინტერვიუზე

ამერიკელი ჟურნალისტის, ტაკერ კარლსონის ვლადიმერ პუტინთან ინტერვიუმ ინტერნეტის მოულოდნელი რეაქცია გამოიწვია – თავად ინტერვიუს და მასში ნათქვამის განხილვის ნაცვლად, მომხმარებლებმა მიმების შექმნა დაიწყეს.

ამის მიზეზი გახდა თავად ვლადიმერ პუტინი, რომელმაც ორსაათიანი ინტერვიუს მეოთხედი – ნახევარი საათი, კარლსონისთვის ისტორიის ლექციის ჩატარებას დაუთმო. როცა ჰკითხეს, თუ რატომ შეიჭრა უკრაინაში, პუტინმა „30-წამიანი ისტორიული ექსკურსის“ საჭიროება ახსენა, თუმცა დღევანდელი ომის მიზეზებზე საუბარი 862 წლიდან დაიწყო.

მიუხედავად კარლსონის გაკვირვებისა და არაერთი მცდელობისა, სხვა თემაზე გადასულიყო, პუტინი ისტორიის მოყოლას მაინც აგრძელებდა. ახალი რუსეთის პრეზიდენტს თითქმის არაფერი უთქვამს – მან კვლავაც გაიმეორა მითი, თითქოს უკრაინა ბოლშევიკების შექმნილი სახელმწიფოა, თუმცა ამჯერად ამაში არა ვლადიმერ ლენინი, არამედ იოსებ სტალინი დაადანაშაულა.

„ნეტგაზეთმა“ ამ თემაზე საუკეთესო მიმები შეარჩია:

Carlson: what caused the war and why was it NATO?

Putin: In 862 the people of Novgorod invited a Varangian prince….

C: and what about NATO? please say Nato

P: Let us recall Yaroslav the Wise, who once had a dream about a Ukrainian witch….

— Seva (@SevaUT) February 9, 2024