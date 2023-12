ორბანმა დაბლოკა უკრაინისთვის 50 მლრდ ევროს დახმარება

ევროპული საბჭოს სამიტზე, უნგრეთმა დაბლოკა გადაწყვეტილება უკრაინისთვის 50 მილიარდის ევროს გამოყოფისა და ევროკავშირის ბიუჯეტის გადახედვის შესახებ.

ამის შესახებ ორბანმა X-ზე დაპოსტა.

„ღამის ცვლის შეჯამება: ვეტო უკრაინისთვის დამატებით ფულზე, ვეტო MFF-ის გადახედვაზე.

საკითხს მომავალ წელს EUCO-ში სათანადო მომზადების შემდეგ დავუბრუნდებით“, — დაწერა ორბანმა.

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 15, 2023