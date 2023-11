საქართველოსა და უკრაინის პრეზიდენტებმა სატელეფონო საუბრისას ევროკომისიის დადებითი რეკომენდაცია მიულოცეს ერთმანეთს.

ვოლოდიმირ ზელენსკი X-ზე (ყოფილი „ტვიტერი“) წერს, რომ სატელეფონო ზარისას სალომე ზურაბიშვილმა მიულოცა უკრაინელებს, თავად კი მიულოცა მეგობარ ქართველ ხალხს ევროკომისიის დადებითი შეფასება.

„მე მადლობა გადავუხადე საქართველოს მალტაში, მშვიდობის ფორმულის ბოლო შეხვედრაზე წარმომადგენლის გაგზავნისთვის. მე ასევე დავაყენე უკრაინის მოქალაქის მიხეილ სააკაშვილის შესაბამის სამედიცინო დახმარებაზე წვდომის საკითხი“, – წერს ზელენსკი.

During our call, President @Zourabichvili_S congratulated Ukrainians and I congratulated the friendly Georgian people on the European Commission’s positive assessment of Ukraine’s and Georgia’s efforts on our path to the EU.

I expressed my gratitude to Georgia for sending a… pic.twitter.com/YdtzgHjdAg

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 8, 2023