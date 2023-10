გერმანიის ელჩმა პაპუაშვილს შეახსენა, რომ EU მხოლოდ ეკონომიკური გაერთიანება არ არის

გერმანიის ელჩმა საქართველოში, პეტერ ფიშერმა, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილს შეახსენა, რომ ევროკავშირი მხოლოდ ევროპის ეკონომიკური გაერთიანება არ არის და მისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია სხვა ღირებულებები.

პაპუაშვილმა X-ზე (ყოფილი ტვიტერი) გამოაქვეყნა ევროკავშირის წევრებისა და წევრობის მსურველი ქვეყნების მთლიანი შიდა პროდუქტის 2023 წლის მონაცემები, რომლის წყაროც მსოფლიო ბანკია.

ამ მონაცემებში საქართველოს მშპ აღემატება არაერთი კანდიდატი/პოტენციური კანდიდატი ქვეყნის მშპ-ს, მათ შორის, უკრაინასა და მოლდოვას.

2023 წლისთვის საქართველოს მშპ ერთ მოსახლეზე შეადგენს 8 164 აშშ დოლარს, უკრაინის — 5 220 აშშ დოლარს, ხოლო მოლდოვის — 6 410 აშშ დოლარს.

„ევროკავშირი, ძირითადად, ეკონომიკური გაერთიანებაა და გარკვეული ეკონომიკური დონის მიღწევა მისი წევრობის წინაპირობაა. ესაა ის, რის გამოც ევროკავშირის წევრობამდე საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესია ეკონომიკური სტაბილურობა და გამდიდრება“, — დაწერა პაპუაშვილმა ტვიტერზე.

მისივე თქმით, საქართველოს ხელისუფლება ამ საკითხს სერიოზულად უყურებს, რადგან ეს უმნიშვნელოვანეს საკითხად მიაჩნია ევროკავშირის წევრობის გზაზე.

Mr. Speaker, Agree on 🇬🇪 econ progress. But, EU not primarily econ union. Art. 2 EU Treaty:"EU founded on values of ..human dignity, freedom, democracy, equality, rule of law & human rights…" Art. 3 "EU's aim is to promote peace, its values & the well-being of its peoples."

— Peter Fischer (@Diplo_Peter) October 20, 2023