ირანის ელჩი საქართველოში პარლამენტში სიტყვით გამოსვლის უფლებას ითხოვს

ირანის ელჩი საქართველოში, მაჰმუდ ადიბი პარლამენტის თავმჯდომარეს, შალვა პაპუაშვილს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამოსვლის შესაძლებლობას სთხოვს.

“დიპლომატიისა და სამართლიანობის სულისკვეთებით, ოფიციალურად ვითხოვ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილსგან, უზრუნველყოს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტზე მიმართვის თანაბარი შესაძლებლობა. ისრაელის რეჟიმის ელჩის ცრუ ბრალდებების შემდეგ, აუცილებელია, განვმარტოთ ჩვენი პოზიცია”, – წერს მაჰმუდ ადიბი პლატფორმა X-ზე (ყოფილი ტვიტერი).

In the spirit of fairness and diplomacy, I’ve formally requested @shpapuashvili an equal opportunity to address the Foreign Relations Committee.

It’s essential to clarify our stance after false accusations were made by the Ambassador of the Israeli regime. https://t.co/nvJFwMrT7r

— Mahmoud Adib (@AmbassadorAdib) October 13, 2023