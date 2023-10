ვგმობთ ტერორისტულ თავდასხმას ისრაელის სახელმწიფოზე — საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ისრაელში მიმდინარე მოვლენებს ეხმაურება და ისრაელის მთავრობასა და ხალხს სოლიდარობას უცხადებს. მხარდამჭერი განცხადება სამინისტრომ სოციალურ ქსელ X-ში (ყოფილი თვითერი) გამოაქვეყნა.

“მკაცრად ვგმობთ საზარელ ტერორისტულ თავდასხმას ისრაელის სახელმწიფოზე, რამაც ადამიანის სიცოცხლეები შეიწირა და გამოვხატავთ სოლიდარობას ისრაელის მთავრობისა და ხალხის მიმართ. ჩვენი ფიქრები ამ საშინელი თავდასხმის მსხვერპლთა ოჯახებთან და ახლობლებთანაა. ყველა დაშავებულს სწრაფ გამოჯანმრთელებას ვუსურვებთ”, — წერს სამინისტრო X-ზე.

We strongly condemn the horrific terrorist attack on the State of Israel, causing loss of life and express solidarity with the Israeli government and people. Our thoughts are with the families and loved ones of the victims of this terrible attack. We wish a speedy recovery to all…

— MFA of Georgia (@MFAgovge) October 7, 2023