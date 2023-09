„კარგი შეხვედრა მქონდა პრეზიდენტ ზურაბიშვილთან“ — ბორელი

საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ჟოზეფ ბორელი საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს შეხვდა.

„კარგი შეხვედრა მქონდა პრეზიდენტ ზურაბიშვილთან საქართველოს ევროპული გზისა და რეგიონული უსაფრთხოების სიტუაციის შესახებ. საქართველო ჩვენი ძლიერი პარტნიორია. ჩვენ მხარს ვუჭერთ ძლიერ ინსტიტუტებს, რომლებიც ერთად მუშაობენ პროგრესსზე ევროპული მომავლის მიმართულებით“, — წერს ბორელი X-ზე (ყოფილი „ტვიტერი“).

Good meeting with @Zourabichvili_S on Georgia’s path to the EU and regional security situation.

Georgia is our strong partner. We support strong institutions working together on progress towards its EU future. pic.twitter.com/wJd6VtkFLP

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 8, 2023