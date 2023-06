პრეზიდენტმა სწორი გადაწყვეტილება მიიღო — ლექსმანი გვარამიას შეწყალებაზე

ევროპარლამენტარი მირიამ ლექსმანი “მთავარი არხის” დამფუძნებლის, ნიკა გვარამიას შეწყალებას ეხმაურება და ამბობს, რომ პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. ამის შესახებ მან სოციალურ ქსელ ტვიტერში დაწერა:

“პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა სწორი გადაწყვეტილება მიიღო და გამოასწორა უსამართლობა ნიკა გვარამიასადმი, ვისი პატიმრობაც სამართლიანობის დაცინვა იყო”, — დაწერა ლექსმანმა.

This is sincerely welcomed news. President Zourabichvili made the right decision and corrected injustice against @NikaGvaramia212 whose imprisonment was mockery of justice. https://t.co/xjuW9qnZ0M

