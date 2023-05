სუფთა ჰაერის ჩასუნთქვასავითაა – ვიოლა ფონ კრამონი ზურაბიშვილის გამოსვლაზე 

ევროპარლამენტარი ვიოლა ფონ კრამონი ტვიტერზე ეხმაურება საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლას ევროპარლამენტში:

“სუფთა ჰაერის ჩასუნთქვასავითაა, რომ ბოლოს და ბოლოს უსმენ საქართველოს მაღალი თანამდებობის პირს, რომელიც გამოხატავს ქართველების 90 %-ის ევროპულ მისწრაფებას”, – აცხადებს კრამონი და ზურაბიშვილის მიმართვას:

“მტკიცედ ვდგავართ თქვენი და თქვენი ხალხის გვერდით საქართველოს ევროპული მომავლისთვის”.

🇪🇺🇬🇪What a breath of fresh air to finally hear a high-level Georgian official representing the European will of ≈90% of Georgians.

Dear President @Zourabichvili_S, we in the @Europarl_EN strongly stand with you & your people for #Georgia‘s European future.#Candidacy4Georgia pic.twitter.com/d7gX68HCZ9

— Viola von Cramon 🇺🇦🇪🇺 (@ViolavonCramon) May 31, 2023