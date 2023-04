ერდოღანი ინტერვიუს დროს ცუდად გახდა[ვიდეო]

თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი სამშაბათის საღამოს, სატელევიზიო ინტერვიუს დროს, ცუდად გახდა. ამის გამო პირდაპირი ეთერი დროებით შეწყდა.

25 აპრილის საღამოს თურქეთის პრეზიდენტი ადგილობრივი ტელეარხების, Ülke TV-სა და Kanal 7-ის ჟურნალისტებს აძლევდა ინტერვიუს.

თურქული მედიის ინფორმაციით, სატელევიზიო პროგრამა, რომელიც საპრეზიდენტო კომპლექსიდან გადაიცემოდა, დაგეგმილზე 1.5 საათით გვიან, 23:30 საათზე დაიწყო.

ერდოღანს შეკითხვას უსვამდა Ülke TV-ს წარმომადგენელი, ჰასან ოზთურქი. როცა შენიშნა, რომ პრეზიდენტი ცუდად იყო, ჟურნალისტმა რეკლამაზე გასვლა ითხოვა.

Erdogan suffered a health failure during a live program last night after attending it 90 minutes late.

He later explained that he had a “stomach bug” due to “intense” election campaign throughout the day.

Opposition leaders wished him speedy recovery.

— Karwan Faidhi Dri ☀️ (@KarwanFaidhiDri) April 26, 2023