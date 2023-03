უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში აფეთქება მოხდა. უწყების ცნობით, შედეგად განადგურდა რუსული რაკეტები, რომლებიც რკინიგზით გადაჰქონდათ.

საუბარია ქალაქ ჯანკოიზე, რომელიც ყირიმის ჩრდილოეთში მდებარეობს და სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია რუსეთის არმიისთვის. როგორც The Moscow Times წერს, ქალაქი წარმოადგენს ლოჯისტიკურ კვანძს ყირიმსა და რუსეთის მიერ უკრაინის სამხრეთში მდებარე ოკუპირებულ ტერიტორიებს შორის.

აფეთქებების კადრები სოციალურ მედიაში 20 მარტის ღამით გავრცელდა. კიევი იუწყება, რომ აფეთქების შედეგად განადგურდა “კალიბრის” ტიპის ფრთოსანი რაკეტები, რომელსაც რუსეთის შავი ზღვის ფლოტი იყენებს. BBC-ის ცნობით, უკანასკნელ თვეებში ხსენებული რაკეტებით რუსეთი აქტიურად უტევდა უკრაინულ ქალაქებსა და ინფრასტრუქტურას.

Russian cruise missiles “Kalibr NK” were destroyed in Dzhankoi, Crimea, during their transportation by rail – @DI_Ukraine

It is reported that this video is from Dzhankoi. The voice says it’s the train station area. pic.twitter.com/9UXMe2aKNR

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 20, 2023