ვიოლა ფონ კრამონი: „მივესალმები რუსული კანონის გაწვევას“

ევროპარლამენტარი ვიოლა ფონ კრამონი მიესალმება „ქართული ოცნების“ გადაწყვეტილებას რუსული კანონის უკან გაწვევის შესახებ.

„მივესალმები ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას რუსული კანონის გაწვევაზე. მთელი ეს დრამა თავიდან იქნებოდა აცილებული, მათ თავიდანვე რომ მოესმინათ ხალხისა და საქართველოს მეგობრებისთვის. ხალხის ხმის ჩახშობა შეუძლებელია. ბრძოლას თავისუფლებისა და ევროპული ღირებულებებისთვის, ყოველთვის აქვს აზრი“, — წერს კრამონი ტვიტერზე.

ორდღიანი საპროტესტო აქციებისა და დარბევის შემდეგ ხელისუფლებამ თქვა, რომ გაიწვევს რუსულ კანონს, რომელიც ქვეყანაში სამოქალაქო სექტორსა და მედიას შეზღუდავს.

I welcome @GeorgianDream41‘s decision to withdraw the #RussianLaw. All this drama could have been avoided had they listened to people & friends of #Georgia 🇬🇪 from the start. Voice of people can’t be silenced, fight for freedom and 🇪🇺European values always makes sense. https://t.co/TBpSKdsLn6

— Viola von Cramon 🇺🇦🇪🇺 (@ViolavonCramon) March 9, 2023