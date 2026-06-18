ყოფილმა სახალხო დამცველმა და ორგანიზაცია „საქართველოს ევროპული ორბიტის“ ხელმძღვანელმა ნინო ლომჯარიამ „იმედს“ უჩივლა.
ლომჯარიას თქმით, საქმე ეხება ტელეკომპანია „იმედისა“ და მმართველი გუნდის წარმომადგენლების მიერ მის წინააღმდეგ წარმოებულ „ფართომასშტაბიან ცილისმწამებლურ კამპანიას“, რომლის ფარგლებშიც მას ქართველი ხალხის დასჯისა და ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის გაუქმების მოთხოვნა მიაწერეს.
მისი განცხადებით, სარჩელი მხოლოდ მის მიმართ გავრცელებულ ცრუ ინფორმაციას არ ეხება და ასახავს იმასაც, თუ როგორ ცდილობს ხელისუფლება საკუთარი პოლიტიკის შესაძლო შედეგებზე პასუხისმგებლობის სხვებისთვის გადაბრალებას.
„ხელისუფლებაში აღარ ფიქრობენ იმაზე, როგორ შეინარჩუნონ უვიზო მიმოსვლა. ისინი ფიქრობენ იმაზე, ვის დააბრალონ მისი დაკარგვა“, – აცხადებს ლომჯარია.
მისივე თქმით, არ არსებობს არცერთი ფაქტი, მოწმე ან ჩანაწერი, რომელიც დაადასტურებდა, რომ ოდესმე საქართველოს ევროპული მომავლის, ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის ან უვიზო მიმოსვლის წინააღმდეგ გამოუთქვამს პოზიცია.
ლომჯარია ამბობს, რომ მის წინააღმდეგ წარმოებული კამპანია წინასწარ დაგეგმილი პოლიტიკური ოპერაციაა.
განცხადებაში ლომჯარია აღნიშნავს, რომ გააგრძელებს საერთაშორისო პარტნიორებთან მუშაობას და მათთვის იმის მიწოდებას, რომ საქართველოს მოქალაქეები იმსახურებენ კეთილდღეობას, თავისუფალ გადაადგილებას, ხარისხიან განათლებასა და ევროპულ შესაძლებლობებს.
„ეს ბრძოლა არც ჩემზეა და არც ცალკეულ ადამიანებზე. ეს ბრძოლა იმაზეა, როგორი ქვეყანა დარჩება ჩვენს შვილებს“, – წერს ნინო ლომჯარია.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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