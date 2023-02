ლატვიის და ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრები სააკაშვილის საკითხს ეხმაურებიან

ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ედგარს რინკევიჩსი შეშფოთებულია ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომაროების გამო.

„სულ უფრო მეტად შეშფოთებული ვარ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის გამო. მოვუწოდებ საქართველოს ხელისუფლებას, გაუწიოს სათანადო სამედიცინო დახმარება და თავიდან აიცილოს მისი მდგომარეობის გაუარესება“, — აცხადებს რინკევიჩსი.



ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრ გაბრიელიუს ლანდსბერგისის აზრით, მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება მკურნალობის მიზნით საუკეთესო გადაწყვეტილება იქნებოდა საქართველოს ევროპული მომავლისთვისაც.

„მიხეილ სააკაშვილის საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გათავისუფლება საუკეთესო გამოსავალი იქნებოდა — მისთვის, მისი ოჯახისთვის და საქართველოს ევროპული მომავლისთვის“, — წერს ლანდსბერგისი Twitter-ზე.

Releasing Mikheil Saakashvili for medical care abroad would be the best solution – for him, for his family, and for the sake of Georgia’s European future.

