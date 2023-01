ცნობილია 2023 წლის ოქროს გლობუსის ცერემონიის გამარჯვებულები

10 იანვარს გაიმართა ოქროს გლობუსის მე-80 დაჯილდოების ცერემონია. ყოველწლიური დაჯილდოების ირგვლივ მიმდინარე ეთიკური და ფინანსური სკანდალების გამო, რომელში ფიგურირებდა ჰოლივუდის უცხოური პრესის ასოციაციაც, წინა წლებისგან განსხვავებით, NBC-მ მიიღო გადაწყვეტილება, თავისი ეთერით არ გადაეცა წლევანდელი დაჯილდოების ცერემონია. მიუხედავად ამისა, ოქროს გლობუსის რიგით მე-80 დაჯილდოების ცერემონია უცვლელად ჩატარდა და გამოვლინდნენ გამარჯვებულები.

კატეგორიაში „საუკეთესო მხატვრული ფილმი – დრამა” პრიზი გადაეცა სტივენ სპილბერგის ფილმს „ფაბელმანები“ („The Fabelmans”). ასევე, სპილბერგს მესამედ გადაეცა ოქროს გლობუსი საუკეთესო რეჟისურისთვის.

ფილმმა „The Banshees of Inisherin“ – სამ კატეგორიაში მოიპოვა გამარჯვება. სურათი დასახელდა „საუკეთესო ფილმად – მიუზიკლსა ან კომედიაში”, საუკეთესო მსახიობი მიუზიკლისა ან კომედიისა კატეგორიაში გახდა კოლინ ფარელი, საუკეთესო სცენარისთვის კი ჯილდო გადაეცა ფილმის რეჟისორსა და სცენარისტ მარტინ მაკდონას.

საუკეთესო ქალ მსახიობად დრამის კატეგორიაში დასახელდა ქეით ბლანშეტი ფილმისთვის ტარი („Tár“). ქალის მეორეხარისხოვანი როლის შესრულებისთვის კი ჯილდო მოიპოვა ანჯელა ბასეტმა ფილმისთვის „შავი პანტერა: ვაკანდა სამუდამოდ“ („Black Panther: Wakanda Forever“).

ოსტინ ბატლერი გახდა საუკეთესო მამაკაცის როლის შემსრულებელი დრამის კატეგორიაში ფილმისთვის – „ელვისი” („Elvis”). მამაკაცის მეორეხარისხოვანი როლის შესრულებისთვის ფილმში „ყველაფერი ყველგან ერთდროულად” („Everything Everywhere All at Once“) პრიზი გადაეცა კე ჰუი ქუანს (Ke Hui Quan).

საუკეთესო უცხოურენოვან ფილმად დასახელდა – „არგენტინა 1985″.

პრიზი საუკეთესო ანიმაციური ფილმისთვის ერგო „პინოქიოს”.

სატელევიზიო სერიალების კატეგორიაში გამარჯვებულები გახდნენ:

საუკეთესო სატელევიზიო სერიალი – დრამა: „დრაკონის სახლი” („House of the Dragon”).

საუკეთესო სატელევიზიო სერიალი – მიუზიკლი ან კომედია: „Abbott Elementary”.

საუკეთესო მინისერიალი, ანთოლოგია ან სატელევიზიო ფილმი: „თეთრი ლოტუსი” („The White Lotus”).

გამარჯვებულთა სრული სია იხილეთ აქ