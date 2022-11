ციხეში მოვხვდები, ხერსონიდან გასვლის გამო ჯარი რომ შევაქო ან გავაკრიტიკო – ნორკინი

რუსული სამთავრობო ტელეარხის, НТВ-ს წამყვანმა ალექსანდრე ნორკინმა პირდაპირ ეთერში განაცხადა, რომ თავს შეიკავებს რუსეთის შეიარაღებული ძალების ხერსონიდან გასვლაზე კომენტარის გაკეთებისგან, რადგან შესაძლოა, ციხეში აღმოჩნდეს.

„თუკი ელით, რომ ახლა ჩემს დამოკიდებულებას გაგაცნობთ ხერსონიდან რუსეთის არმიის გასვლის შესახებ, იმედი უნდა გაგიცრუოთ“, – განაცხადა ტელეწამყვანმა, რომელიც სამთავრობო პროპაგანდას ავრცელებს ხოლმე.

Russian TV host Andrei Norkin’s realisation that his country lacks freedom of speech:

If I back the decision to withdraw from Kherson, I’m going to jail for questioning Russia’s territorial integrity

And if I oppose it, I’m going to jail for discrediting the armed forces pic.twitter.com/KRj0RsI00i

— Francis Scarr (@francis_scarr) November 10, 2022