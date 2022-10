მასკი უკრაინის ანექსირებულ რეგიონებში ხელახალ “არჩევნებზე” წერს – რას პასუხობს მას უკრაინა

ილონ მასკი რუსეთის მიერ უკრაინის ოთხი ოლქის ანექსიას ტვიტერზე გამოკითხვით გამოეხმაურა, სადაც წამოაყენა უკრაინის ნეიტრალიტეტის და ანექსირებულ რეგიონებში ხელახალი “არჩევნების” იდეა.

“უკრაინა-რუსეთის მშვიდობა:

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

