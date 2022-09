ლიეტუვის ელჩი საქართველოში ლუკაშენკოს აფხაზეთში ვიზიტს ეხმაურება

საქართველოში ლიეტუვის ელჩის ანდრიუს კალინდრას შეფასებით, ბელარუსის რეჟიმის ლიდერის ალექსანდრ ლუკაშენკოს დღევანდელი ვიზიტი აფხაზეთში ადასტურებს ბელარუსის და რუსეთის ერთობლივ უპატივცემულობას გაეროს ქარტიის და ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პრინციპის მიმართ.

მისი თქმით, ლიეტუვა სრულად უჭერს საქართველოს მხარს.

Belarus regime leader’s Lukashenko visit today to 🇬🇪 Abkhazia region proved 🇧🇾&🇷🇺 joined disrespect to the #UNCharter and principle of territorial integrity and sovereignty.

🇱🇹 stays committed to fully supporting 🇬🇪

— Andrius Kalindra (@a_kalindra) September 28, 2022