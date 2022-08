საქართველოს ომში ჩართვის სურვილი არ გვაქვს, ეს სრული სიცრუეა – კინზინგერი

რესპუბლიკელი კონგრესმენი ადამ კინზინგერი აცხადებს, რომ აშშ-ს საქართველოს ომში ჩართვის სურვილი არ აქვს.

ამის შესახებ კონგრესმენი ტვიტერზე წერს, რითიც ეხმიანება საქართველოში ბოლო პერიოდში გავრცელებულ დეზინფორმაციას, რომ აშშ-ს საქართველოს ომში ჩართვა სურს.

„რაც შეეხება საქართველოში გავრცელებულ დეზინფორმაციას, გვინდა გარკვევით ვთქვათ: აშშ ცდილობს დაასრულოს ომი უკრაინაში ისე, რომ უკრაინამ ერთი ინჩიც არ დაკარგოს.

ჩვენ საქართველოს ომში ჩართვის სურვილი არ გვაქვს. ეს სრული სიცრუეა“, – წერს კინზინგერი.

Regarding the misinformation in the Nation of Georgia, we want to be clear: the US seeks to end the fighting in Ukraine without Ukraine losing a single inch. We have NO desire to involve Georgia in the war. That is utterly false @usingeo #Georgia

— Adam Kinzinger🇺🇦🇺🇸✌️ (@AdamKinzinger) August 1, 2022