12 რეკომენდაციაზე პარალელურად მუშაობა არ არის ერთობის მაჩვენებელი – კრამონი

ევროპარლამენტარი ვიოლა ფონ კრამონი, რომელიც საქართველოს საკითხებზე მუშაობს, აცხადებს, რომ ევროკავშირის რეკომენდაციებზე პოლიტიკურმა პარტიებმა ერთიანად უნდა იმუშაონ და არა პარალელური ჯგუფების მეშვეობით.

🇬🇪 #Georgia‘s motto says “Unity is Power”. Unfortunately, having parallel groups working on the EU recommendations demonstrates neither unity nor power. EU candidacy will be achieved not by a single party but by united political class. Everyone contributes, everyone gets credit!

— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) July 22, 2022