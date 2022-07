ღარიბაშვილის წერილი ადასტურებს, რომ სახელმწიფო პერსონალურ ინტერესს ემსახურება – გახარია

ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და პარტიის „საქართველოსთვის“ ლიდერი, გიორგი გახარია ეხმაურება ირაკლი ღარიბაშვილის წერილს, რომელიც ამ უკანასკნელმა ევროკომისიის პრეზიდენტს, ურსულა ფონ დერ ლაიენს მისწერა.

„პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის წერილი, რომელიც მან ევროკომისიის პრეზიდენტს მისწერა, იმის დასტურია, რომ სახელმწიფო პერსონალურ ინტერესს ემსახურება . მე მჯერა, რომ ევროკომისია საქართველოს გვერდით დადგება ინსტიტუციური დემოკრატიის მშენებლობისა და არაფორმალური მმართველობის დასრულების გზაზე და საქართველო გახდება ევროკავშირის ოჯახის წევრი“, – წერს გახარია ტვიტერზე.

PM Garibashvili’s letter to Commission President @vonderleyen is an evidence of state put to the service of personal interests. I trust the @EU_Commission will stand by 🇬🇪 in building institutional democracy to end informal rule and become part of the 🇪🇺 family.

