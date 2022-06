ჩვენს მთავრობაში ოლიგარქის წინააღმდეგ გაერთიანებული 5 პარტიაა — გრეგოროვა კობახიძეს

ჩეხი ევროპარლამენტარი მარკეტა გრეგოროვა პასუხობს „ქართული ოცნების“ თამვჯომარე ირაკლი კობახიძეს, რომელმაც განაცხადა, რომ გრეგოროვას პარტია „15%-ს იღებს“ და ამ დროს „ჩვენ უნდა გვასწავლოს ჭკუა“.

კერძოდ, 27 ივნისს, „პალიტრანიუსის“ ეთერში ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ მარკეტა გრეგოროვას ქვეყანაში (ჩეხეთში) მისი პარტია (ჩეხეთის „პირატების პარტია“) იღებს 15%-ს.

მისი თქმით, სწორედ „ამიტომ მოხვდა უამრავი სისულელე ევროპარლამენტის რეზოლუციაში“. მან ასევე განაცხადა, რომ ევროპარლამენტის დამტკიცებული რეზოლუცია, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას მწვავედ აკრიტიკებს და ბიძინა ივანიშვილს ოლიგარქს უწოდებს, „ღირსებას მოკლებულია“.

28 ივნისს კობახიძის ამ კომენტარს მარკეტა გრეგოროვა გამოეხმაურა და ტვიტერზე დაწერა:

Yes, our young Czech democracy is quite proud in its plurality. We have government formed out of five parties, which overcame their differences to get rid of one oligarch. I wish for Georgia the same. More cooperating parties with 15 %, representing the diversity in society! 🤗

