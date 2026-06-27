უკრაინაში, რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ ომში კიდევ ორი ქართველი მებრძოლი დაიღუპა.
ინფორმაციას რუსულენოვანი მედია Sova ავრცელებს.
მათი ცნობით, გარდაცვლილები არიან იგორ ბეკურაშვილი და გიორგი დამენია.
უახლოეს დღეებში დაღუპული ქართველი მოხალისეების ხსოვნისადმი მიძღვნილი პანაშვიდები გაიმართება.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
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