ზურაბიშვილი: კიევის დღეს ვულოცავ ხალხს, ვისი გამძლეობაც იმედისმომცემი და სამაგალითოა

საქართველოს პრეზიდენტი, სალომე ზურაბიშვილი უკრაინის მოსახლეობას კიევის დღეს ულოცავს. ამის შესახებ განცხადება მან ტვიტერზე გამოაქვეყნა.

„გილოცავთ კიევის დღეს. ულამაზესი, 1540 წლის ევროპული ქალაქი ისეთივე ნათელი და გმირული მომავლით, როგორიც მისი წარსულია. ვულოცავ კიევის ხალხს, ვისი გამძლეობაც საუკუნეების განმავლობაში იმედსა და მაგალითს გვაძლევს,“ – წერს ზურაბიშვილი.

Happy #KyivDay! A beautiful city, a European city for 1540 years with a future as bright and heroic as its history. Congratulations to the people of Kyiv, whose resilience over the centuries continues to bring hope and be exemplary.

