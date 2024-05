“საქართველოს კანდიდატის სტატუსი უნდა შეუჩერდეს” – 31 ევროპარლამენტარი ბორელს მიმართავს

31 ევროპარლამენტარი ერთობლივი წერილით მიმართავს ჯოზეფ ბორელს, საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს, საქართველოში რუსული კანონის გარშემო დატრიალებული მოვლენებისა და ხელისუფლების ქმედებების შესახებ.

წერილს სოციალური ქსელით ავრცელებს ერთ-ერთი ხელმომწერი, პეტრას აუსტრევიჩიუსი.

“საქართველოს ხელისუფლების განგრძობითად არადემოკრატიული ქცევა, განსაკუთრებით კი მათი აგრესიულობა უცხოური აგენტების შესახებ “რუსული ტიპის” კანონის მიღებასთან დაკავშირებით, მშვიდობიანი დემონსტრანტების გაჩუმების მცდელობა და ძალის გამოყენება, ზღვარს გადასცდა. ამ ქცევამ კიდევ მეტად გააღრმავა დაძაბულობა და პოლარიზაცია ქართულ პოლიტიკასა და საზოგადოებაში. ეს ეწინააღმდეგება იმ 9 ნაბიჯს, რომლის შესრულების პასუხისმგებლობაც საქართველოს მთავრობამ აიღო, როცა საქართველოს მიენიჭა ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი. ამას ევროკავშირი თვალს ვეღარ აარიდებს.

მოგიწოდებთ, რომ გამოიჩინოთ სიმტკიცე და მიიღოთ შესაბამისი ზომები, რაც მკაფიო სიგნალი იქნება საქართველოს ხელისუფლებისთვის.

პირველ რიგში, საქართველოს ხელისუფლებისა და მმართველი პარტიის, “ქართული ოცნების” ქცევა ეწინააღმდეგება ვალდებულებებს, რაც ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ ქვეყანას ეკისრება. შესაბამისად, საქართველოს კანდიდატის სტატუსი უნდა შეუჩერდეს, გაწევრების გზაზე შემდგომი პროგრესის მიღწევის გარეშე, .

მეორე – უნდა გადაიხედოს ევროკავშირის მიერ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტისა და სახელმწიფო პროგრამების დაფინანსება.

მესამე – შემდგომი გადავადების გარეშე უნდა მმიხდეს საქართველოს პროგრესის შუალედური შეფასება, კომისიის 2023 წლის 8 ნოემბრის რეკომენდაციაში გაწერილი 9 ნაბიჯის განხორციელების თვალსაზრისით. ეს ზომა გათვალისწინებულია პარლამენტის 2024 წლის 25 აპრილის რეზოლუციაში, რომელიც შეეხებოდა საქართველოში უცხოური აგენტების შესახებ კანონის შემობრუნებასა და მის შემზღუდველ გავლენას სამოქალაქო საზოგადოებაზე.

ბოლო წლებში დაუღალავად ვმუშაობდით ქართველი ხალხისა და მათი ევროკავშირში გაერთიანების მისწრაფების მხარდასაჭერად. ახლაც ამ გზის ერთგულნი ვრჩებით, მაგრამ დემოკრატიულობის კრიტერიუმი უცვლელია ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ყველა ქვეყნისთვის და მას ყველამ უნდა სცეს პატივი”, – წერია ევროპარლამენტარების წერილში.

