ისრაელის პოლიციამ დაარბია მოკლული პალესტინელი ჟურნალისტის სამგლოვიარო პროცესიის მონაწილეები

ისრაელის პოლიცია თავს დაესხა ადამიანებს, რომლებიც დასავლეთ სანაპიროზე მოკლული პალესტინელი ჟურნალისტის, შირინ აბუ აკილას სამგლოვიარო პროცესიაში მონაწილეობდნენ. 13 მაისს მომხდარი დარბევის დროს ძალოვნებმა ხელკეტები და ხმოვანი ყუმბარები გამოიყენეს იმ საავადმყოფოსთან შეკრებილთა წინააღმდეგ, საიდანაც ჟურნალისტი გამოასვენეს.

მედიის ცნობით, სამგლოვიარო მსვლელობის მარშრუტი აბუ აკილას ოჯახსა და ისრაელის პოლიციას შორის იყო შეთანხმებული და მოიცავდა ჟურნალისტის ცხედრის ავტომანქანით გადასვენებას საავადმყოფოდან იერუსალიმის ძველ ნაწილში მდებარე კათოლიკურ ეკლესიაში. ამის შემდეგ პროცესია ქრისტიანული სასაფლაოსკენ გაემართებოდა, სადაც აბუ აკილას ოჯახის წევრთა გვერდით დაკრძალავდნენ.

მოკლული ჟურნალისტის უკანასკნელ გზაზე გასაცილებლად იერუსალიმის ძველ ნაწილში მრავალმა ადამიანმა მოიყარა თავი. ბევრი მათგანი პალესტინის დროშებს აფრიალებდა, მღეროდა პალესტინის ჰიმნს და სხვადასხვა სლოგანს სკანდირებდა. მეორე მხრივ, ქალაქში პოლიციელთა დიდი რაოდენობა იყო მობილიზებული.

Washington Post-ის თანახმად, შუადღისთვის ასობით ადამიანმა მოიყარა თავი წმინდა იოსების საავადმყოფოსთან, სადაც ჟურნალისტის ცხედარი წინა ღამით დაასვენეს. მსვლელობის დაწყებამდე მცირე ხნით ადრე, ათეულობით მუსლიმმა კაცმა ლოცვა დაიწყო, მათ უკან კი ორ ადამიანს ყვავილებისაგან აწყობილი ჯვრები ეკავა. ფრიალებდა პალესტინის დროშებიც.

მუსლიმი ლოცულობენ საავადმყოფოსთან, სადაც შირინ აბუ აკილას ცხედარი იყო დასვენებული. ფოტო: EPA

გამოცემის თანახმად, პროცესიის მონაწილეთა ჯგუფმა უარი თქვა, მიეშვათ ავტომობილი საავადმყოფოს შესასვლელამდე და მოისურვა, ტრანსპორტში მოთავსების ნაცვლად, საკუთარი მხრებით წაეღოთ კუბო. შირინ აბუ აკილას ძმამ მათ სთხოვა, მიეცათ ცხედრის ავტომობილში მოთავსების ნება.

” “მხარზე, მხარზე!” – ხალხი სკანდირებდა და ჯოხებს ურტყამდა მანქანას…” – წერს გამოცემა. საბოლოოდ, რამდენიმე კაცმა მხრებზე შემოიდო კუბო და მსვლელობისთვის მოემზადა სხვებთან ერთად.

ამ დროს, BBC-ის ჟურნალისტის თანახმად, რომელიც პროცესიის მონაწილეთა უკან იდგა, “ისრაელის პოლიციამ მოულოდნელად უკან უბიძგა შეკრებილებს…”.

პოლიცია ხელკეტებით სცემდა პროცესიის მონაწილეებს, მათ შორის მათ, ვისაც კუბო ეკავა. New York Times-ის ცნობით, იმ დროს, როცა პოლიცია წინ მიიწევდა, შეკრებილებმა სხვადასხვა საგანი ისროლეს. კადრების მიხედვით, ხელკეტების გარდა, პოლიციელები ხმოვან ყუმბარებსაც იყენებდნენ შეკრებილთა წინააღმდეგ.

იყო მომენტი, როცა კუბო ლამის მიწაზე დავარდა, თუმცა პროცესიის მონაწილეებმა შეძლეს მისი გაჩერება ჰაერში. არის კადრიც, რომელშიც ჩანს, როგორ დგება პროცესიის სხვა მონაწილეთა და პოლიციელებს შორის კაცი, რომელსაც სამგლოვიარო გვირგვინი უჭირავს ხელში.

ევროკავშირის დიპლომატებმა ისრაელის პოლიციის ამ მოქმედებებს “არასაჭირო” უწოდეს და განაცხადეს, რომ ამან მხოლოდ დაძაბულობა გამოიწვია.

“შეძრწუნებულნი ვართ წმინდა იოსების საავადმყოფოში მომხდარი ძალადობით და ისრაელის პოლიციის მიერ დაკრძალვის მსვლელობის დროს გამოყენებული არასაჭირო ძალის დონით”, – წერენ ისინი ტვიტერზე.

აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი, ენტონი ბლინკენი სოციალურ ქსელში წერს:

“ღრმად შევწუხდით კადრებით, რომლებშიც [ჩანს] ისრაელის პოლიციის შეჭრა პალესტინელ-ამერიკელი შირინ აბუ აკილას დაკრძალვის მსვლელობაში.

ყველა ოჯახი იმსახურებს, ღირსეულად და დაუბრკოლებლად გაასვენოს თავისი საყვარელი ადამიანები”.

პალესტინელი პოლიტიკოსი და “პალესტინის გათავისუფლების ორგანიზაციის” ყოფილი წევრი ჰანან აშრავი ისრაელის სპეციალურ ძალებს “ველურად” მოიხსენიებს, “ალ-ჯაზირას” ჟურნალისტი ჯივარა ალ-ბუდაირი კი დასძენს, რომ ეს მოქმედებები მისი კოლეგის მეორედ მკვლელობას ჰგავს.

თავად ისრაელის პოლიცია აცხადებს, რომ “ასობით ადამიანმა ჯერ კიდევ [პანაშვიდის] დაწყებამდე დაარღვია წესრიგი”, ხოლო მაშინ, როცა კუბო საავადმყოფოდან უნდა გაეტანათ, “დაიწყო ქვების სროლა ოფიცრების მიმართულებით საავადმყოფოს პლაზიდან, ოფიცრები კი იძულებულნი გახდნენ, გამოეყენებინათ არეულობის დაშლის საშუალებები”.

როგორც New York Times წერს, შესაბამის ვიდეოში, რომელიც პოლიციამ გაავრცელა, ნაჩვენებია ცარიელი პლასტმასის ბოთლი და ორი სხვა, ბოთლის ფორმის საგანი, რომლებიც ოფიცრების მიმართულებით ისროლეს იმ მომენტამდე, სანამ ისინი შეკრებილებისკენ წავიდოდნენ.

Rioters hiding near and under the coffin after throwing stones and other objects at Israel Police officers in Jerusalem pic.twitter.com/SpnxM0uLre

— Israel Police (@israelpolice) May 13, 2022