“თუ არა შენ, სხვა ვინ?” – ვოლინა დახმარებისთვის ილონ მასკს მიმართავს

უკრაინის შეიარაღებული ძალების 36-ე საზღვაო ქვეითი ბრიგადის მეთაური, სერგეი ვოლინა Tesla-სა და SpaceX-ის დამფუძნებელ ილონ მასკს მიმართავს და სთხოვს, რომ ჯარისკაცებს „აზოვსტალიდან“ მესამე ქვეყანაში გადასვლაში დაეხმაროს.

ვოლინამ მასკს ტვიტერზე მიმართა.

„ამბობენ, რომ სხვა პლანეტიდან ხართ, რათა ხალხს ასწავლოთ, რომ შეუძლებლის სჯეროდეთ. ჩვენი პლანეტები ერთმანეთის გვერდით არიან, რადგან მე ვცხოვრობ იქ, სადაც გადარჩენა თითქმის შეუძლებელია.

დაგვეხმარეთ აზოვსტალიდან შუამავალ ქვეყანაში გასვლაში. თუ არა შენ, სხვა ვინ? მინიშნება მომეცი“, – წერს ვოლინა ტვიტერზე.

@elonmusk people say you come from another planet to teach people to believe in the impossible.

Our planets are next to each other, as I live where it is nearly impossible to survive.

Help us get out of Azovstal to a mediating country. If not you, then who? Give me a hint.

— Сергій Волина (@Serjvlk) May 11, 2022